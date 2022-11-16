Четыре школы построят в СКО по нацпроекту «Комфортная школа»

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске в следующем году начнут строительство четырех школ по национальному проекту «Комфортная школа», передает корреспондент МИА «Казинформ».

На онлайн-туре по инвестпроектам в строительной отрасли заместитель акима области Сатжан Аблалиев сообщил, что учебные заведения будут располагаться в разных микрорайонах города. В Копае планируется школа на 1 200 мест, Жас оркене - на 900 мест, Орман и Береке - на 600 мест каждая.

«Строительство объектов будет вестись по новым требованиям. Предполагается наличие нескольких спортивных залов, больших столовых и обеспечение современным учебным оборудованием», - заявил С.Аблалиев.

Сейчас в регионе строят две школы в Тайыншинском районе на 600 и 120 мест. В микрорайоне Береке Петропавловска реализуют пилотный проект по строительству коррекционной школы на 300 ученических и 50 спальных мест.

В этом году сдали в эксплуатацию 11-этажный учебно-лабораторный корпус для местного вуза.

«С целью снижения дефицита мест в общежитиях для студентов университета ведется строительство 12-этажного общежития на 1 200 мест, общая площадь которого составляет 27 тыс. квадратных метров. Работы будут закончены до конца 2023-го года. Продолжается строительство двух 9-этажных общежитий на 488 мест для колледжа спорта и университета», - добавил С.Аблалиев.



