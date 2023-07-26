Четыре школы находятся в аварийном состоянии в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области четыре школы считаются аварийным. Три из них находятся в районах, одна – в Петропавловске, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы управления образования, все три аварийных школы расположены в Тайыншинском районе: в райцентре Тайынша, в селах Вишневка и Драгомировка.

В Тайынше и Вишневке строительство новых зданий на 600 и 120 мест, соответственно, уже идет. В Драгомировке планируют школу на 120 мест. Проектно-сметную документацию разработали, есть положительное заключение комплексной вневедомственной экспертизы.

«В Тайынше общая готовность объекта составляет 55%. На объекте работают 20 человек. Занимаются наружными и внутренними работами, устройством полов и установкой дверей, прокладкой кабелей электроосвещения, монтажом канализации и трубопроводов и другими работами. В Вишневке готовность - 65%, по благоустройству – 15%. Работают 12 человек. Штукатурят лестничные пролёты, в спортзале устанавливают регистры, занимаются благоустройством территории», - проинформировали в пресс-службе.

В Петропавловске в аварийном состоянии находится начальная школа №19. Здание 1959-го года постройки. В школе знания получают 52 ребенка. Новый учебный год они начнут в близлежащих школах №4 и №23.

«При необходимости будет осуществлен подвоз. Рассматривается вопрос строительства школы. На микроучастке школы проживают 200 детей в возрасте от 0 до 18 лет», - добавили в пресс-службе.

Вопрос ликвидации аварийных школ в регионе намерены решить к 2025-му году.