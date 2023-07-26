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    Четыре школы находятся в аварийном состоянии в СКО

    26 Июля 2023, 11:37

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области четыре школы считаются аварийным. Три из них находятся в районах, одна – в Петропавловске, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы управления образования, все три аварийных школы расположены в Тайыншинском районе: в райцентре Тайынша, в селах Вишневка и Драгомировка.

    В Тайынше и Вишневке строительство новых зданий на 600 и 120 мест, соответственно, уже идет. В Драгомировке планируют школу на 120 мест. Проектно-сметную документацию разработали, есть положительное заключение комплексной вневедомственной экспертизы.

    «В Тайынше общая готовность объекта составляет 55%. На объекте работают 20 человек. Занимаются наружными и внутренними работами, устройством полов и установкой дверей, прокладкой кабелей электроосвещения, монтажом канализации и трубопроводов и другими работами. В Вишневке готовность - 65%, по благоустройству – 15%. Работают 12 человек. Штукатурят лестничные пролёты, в спортзале устанавливают регистры, занимаются благоустройством территории», - проинформировали в пресс-службе.

    В Петропавловске в аварийном состоянии находится начальная школа №19. Здание 1959-го года постройки. В школе знания получают 52 ребенка. Новый учебный год они начнут в близлежащих школах №4 и №23.

    «При необходимости будет осуществлен подвоз. Рассматривается вопрос строительства школы. На микроучастке школы проживают 200 детей в возрасте от 0 до 18 лет», - добавили в пресс-службе.

    Вопрос ликвидации аварийных школ в регионе намерены решить к 2025-му году.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Образование школа
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