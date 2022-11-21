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    Четыре села Алматинской области подключат к природному газу в ближайшие дни

    21 Ноября 2022, 16:40

    КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - В акимате Алматинской области сообщили, что в селах Акдала, Актас, Жалкамыс Талгарского района ведется строительство газораспределительных сетей по программе ГЧП, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На сегодняшний день по поселку Акдала ведется подключение 200 жителей к голубому топливу, по поселку Актас изъявили желание подключить природный газ 80 абонентов, а вот в селе Жалкамыс у 2000 жителей ведутся подготовительные работы по опрессовке газораспределительных сетей, работы будут завершены в ближайшее время.

    «Особое место в поручениях Президента занимает вопрос газификации страны. Со своей стороны мы делаем все, чтобы газ был доступен каждому жителю нашей области. К примеру, стоимость подключения абонентов не будет превышать 180 тысяч тенге», - отметил руководитель управления ЖКХ Алматинской области Дастан Шалтабаев.

    По данным акимата, также ведется строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей в микрорайоне Акку города Талгара (300 абонентов), проект на стадии завершения. На сегодня ведутся работы по опрессовке газопроводов.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматинская область Газификация
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