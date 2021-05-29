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    09:09, 29 Май 2021 | GMT +6

    Четыре региона Казахстана - в «красной» зоне по коронавирусу

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Четыре региона Казахстана продолжают оставаться в «красной» зоне по коронавирусу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК.

    Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 29 мая 2021 года, в «красной» зоне: гг. Нур-Султан, Алматы, Акмолинская, Карагандинская области.
    В «желтой» зоне: Атырауская, Западно-Казахстанская, Костанайская, Павлодарская области и СКО.
    В «зелёной» зоне: г. Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская и Туркестанская области.


    Теги:
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