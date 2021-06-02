КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В период проведения ОПМ «Кару» четыре противотанковые мины обезвредили акмолинские полицейские. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В дежурную часть отдела полиции Жаркаинского района поступило телефонное сообщение от участкового инспектора ОМПС. Мужчина сообщил, что находясь на территории бывшей воинской точки, на которой производятся раскопки, он обнаружил металлические предметы цилиндрической формы, похожие на боевые мины.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа и сотрудники учебно-тренировочного взвода ДП Акмолинской области. Территория была незамедлительно оцеплена. В ходе осмотра места происшествия специалисты установили, что при рекультивации заброшенных пусковых шахт баллистических ракет найдены четыре противотанковые мины СССР. Общее состояние мин крайне изношенное, подвергшееся коррозии и механическим повреждениям.

При осмотре на двух минах были обнаружены взрыватели, что создавало угрозу для их дальнейшей транспортировки. В связи с чем, мины были обезврежены на месте. Два других снаряда были отправлены для дальнейшего экспертного исследования.

В ведомстве отметили, что ранее объекты бывших шахтно-пусковых установок на территории Жаркаинского района входили в материально-техническую базу Ракетной дивизии №38 Ракетных войск стратегического назначения СССР, где базировались межконтинентальные баллистические ракеты, с возможностью несения ядерных боеголовок. Штаб дивизии был расположен в городе Державинске. В связи с подписанием в 1992 году Правительством Казахстана «Постановления о безъядерном статусе» начато расформирование дивизии. На основании директивы начальника Главного штаба РВСН от 11 апреля 1996 года 38-я ракетная дивизия прекратила свое существование 30 сентября 1996 года.