Четыре пожара за сутки ликвидировали в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - За сутки пожарными ВКО ликвидировано четыре пожара. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС.

1 сентября в районе Алтай, по улице Панфилова в трехэтажном кирпичном многоквартирном жилом доме, на первом этаже в квартире горели деревянные конструкции мебели дверного и оконного блока, детали бытовой техники. Пожарными огонь ликвидирован на площади 6 кв.м. Причина пожара - неосторожное обращение при курении.

В городе Семее, по улице ул. Б. Момышулы, во время движения загорелся автомобиль марки «Фольцваген пассат», 1994 года выпуска. Горели детали моторного отсека, панель приборов, обшивка салона, покрышки передних колес. Спасатели ликвидировали огонь на общей площади 4 кв.м. Причина пожара - неосторожное обращение с агрегатом повышенной опасности.

В этот же день в поселке Восточный правый, в частном доме загорелись деревянные конструкции потолочных перекрытий, мебель, личные вещи, бытовая техника. Прибывшие пожарные оперативно справились с огнем на площади 15 кв.м. и вынесли газовый баллон. Причиной пожара послужило несоблюдение требований пожарной безопасности при монтаже и эксплуатации электрооборудования.

В городе Риддере во дворе жилого дачного дома горели деревянные конструкции отдельно стоящей летней кухни на площади 30 кв.м. Причина пожара - НТПБ при устройстве и эксплуатации отопительной печи.

С начала года в Восточном Казахстане зарегистрировано 984 пожара, 624 из них произошли в жилых домах и квартирах. Основной причиной послужило неосторожное обращение с огнем, которое составило 314 случаев, на втором месте - 168 печных пожаров.







