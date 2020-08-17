Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Закон и право

    Четыре пистолета и 133 патрона изъяли у преступников в Караганде

    17 Августа 2020, 11:45

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Сотрудники департамента экономических расследований по Карагандинской области Комитета по финансовому мониторингу МФ РК изъяли у преступников четыре пистолета и 133 патрона. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КФМ.

    В ходе расследования уголовного дела в отношении преступной группы, занимавшейся незаконной деятельностью по выписке фиктивных счетов-фактур, установлены факты незаконного приобретения и хранения оружия и боеприпасов. Изъято четыре пистолета и боеприпасы в количестве 133 патронов.

    По фактам начато досудебное расследование по ч.2 ст.287 УК РК ( незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов).

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Карагандинская область Минфин РК
    Новости по теме
    Новости по теме
    Спецоперация КНБ: канал незаконного оборота оружия перекрыли в Актау и Таразе
    Оружие и боеприпасы изъяли у жителя Актюбинской области
    Пистолет и патроны изъяли у курьера в Алматы
    Очередной схрон с оружием и боеприпасами найден в области Жетысу
    Популярное
    1 Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
    2 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    3 Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    4 В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
    5 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке