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    Четыре пешехода погибли в авариях в СКО

    29 Октября 2021, 15:37

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области с начала года к ответственности привлекли свыше 4,6 тысячи пешеходов и иных участников дорожного движения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции, большая часть наказанных – пешеходы, которые переходили дорогу в неустановленном месте или на запрещающий сигнал светофора.

    «Анализ дорожно-транспортных происшествий показывает, что с начала года на дорогах области в 41 дорожно-транспортном происшествии погибли четыре и ранены 39 пешеходов. Из них 13 происшествий с двумя погибшими и 11 ранеными произошло по вине пешеходов», - проинформировал начальник управления местной полицейской службы Айдын Байматов.

    Полицейские отмечают, что в преддверии зимних холодов проблема становится актуальнее. Риски особенно велики в первые дни после выпадения снега, когда часть автомобилистов ещё пользуется летними шинами.

    «Важно понимать, что мокрый асфальт, возможные наледи и снежный покров затрудняют торможение автомобиля. Смертельно опасно неожиданно появляться на проезжей части, особенно перед близко идущим транспортом, из-за припаркованных машин, живых изгородей. Даже переходя дорогу в установленном месте, нужно убедиться, что все автомобили успевают остановиться. Настоятельно рекомендуем при переходе дороги не пользоваться телефоном, снимать наушники и капюшон», - сказал А. Байматов.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область ДТП Статистика МВД РК
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