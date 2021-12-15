Четыре области Казахстана остаются в «желтой» зоне по коронавирусу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В «желтой» зоне по коронавирусу продолжают оставаться четыре региона Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 15 декабря 2021 года, в красной зоне нет ни одного региона.

В «желтой» зоне: Акмолинская, Павлодарская, Костанайская, Северо-Казахстанская области.

В «зеленой» зоне: города Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Атырауская, Актюбинская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская, Карагандинская, Мангистауская, Восточно-Казахстанская область.



