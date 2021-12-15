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Четыре области Казахстана остаются в «желтой» зоне по коронавирусу
15 Декабря 2021 08:40
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В «желтой» зоне по коронавирусу продолжают оставаться четыре региона Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.
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Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 15 декабря 2021 года, в красной зоне нет ни одного региона.
В «желтой» зоне: Акмолинская, Павлодарская, Костанайская, Северо-Казахстанская области.
В «зеленой» зоне: города Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Атырауская, Актюбинская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская, Карагандинская, Мангистауская, Восточно-Казахстанская область.
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