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Четыре области Казахстана остаются в «желтой» зоне по коронавирусу

15 Декабря 2021 08:40
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Четыре области Казахстана остаются в «желтой» зоне по коронавирусу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В «желтой» зоне по коронавирусу продолжают оставаться четыре региона Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

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Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 15 декабря 2021 года, в красной зоне нет ни одного региона.

В «желтой» зоне: Акмолинская, Павлодарская, Костанайская, Северо-Казахстанская области.

В «зеленой» зоне: города Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Атырауская, Актюбинская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская, Карагандинская, Мангистауская, Восточно-Казахстанская область.



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#Здравоохранение   #Общество   #Коронавирус в РК  
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