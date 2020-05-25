Четыре нуждающиеся семьи получили на праздник квартиры в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В Атырау четыре нуждающиеся семьи получили на праздник квартиры, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В рамках проекта «Ел үлесі - пәтерге», реализуемого Духовным управлением мусульман Казахстана с 2017 года, при центральной мечети «Имангали» был создан благотворительный фонд «Шанырак». Его назначение - приобретение жилья нуждающимся семьям. Благодаря фонду на праздник Рамазан в этом году квартиры куплены четырем семьям из категории многодетных, инвалидов и малообеспеченных. А всего фонд помог обрести свое жилье уже 7 семьям», - сообщил главный имам центральной мечети «Имангали» Алтынбек Утысханулы.