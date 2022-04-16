Четыре новых трассовых медико-спасательных пункта появятся в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-министр РК Алихан Смаилов поделился планами по вводу новых трассовых медико-спасательных пунктов (далее - ТМСП), передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С целью повышения уровня охвата аварийно-опасных участков дорог экстренной медицинской помощью планируется создание четырех новых трассовых медико-спасательных пункта (Атырауская – два, Актюбинская, Жамбылская области – по одному) в рамках формирования республиканского бюджета на 2023 – 2025 годы», - написал А. Смаилов в своем ответе на депутатский запрос.

По его словам, на сегодняшний день функционируют 40 ТМСП, в каждом из которых имеется реанимобиль, оснащенный специальной медицинской техникой, медицинским имуществом, комплектом специального аварийно-спасательного оборудования.

Все работники ТМСП, ранее содержавшиеся за счет финансирования государственных программ «Саламатты Қазақстан» (в 2011 – 2015 годах) и «Денсаулық» (в 2016 – 2019 годах), в 2020 году введены в лимит штатной численности Министерства по чрезвычайным ситуациям и являются штатными работниками ГУ «Центр медицины катастроф».

В ходе прохождения первоначальной профессиональной подготовки будущих полицейских обучают базовым основам оказания первой медицинской помощи, в том числе при ДТП. Для действующих сотрудников патрульной полиции на постоянной основе организовываются курсы повышения квалификации при учебных центрах Министерства внутренних дел РК.

В перечень комплектации патрульного автомобиля (приказ МВД от 1 января 2019 года 737) входят профессиональная медицинская аптечка с расширенным набором медикаментов, огнетушитель, противопожарное полотно, спасательные круг, жилет и веревка (для спасения на воде), а также альпинистская спасательная веревка.

Кроме того, в местах патрулирования, отдаленных от трассовых медико-спасательных пунктов, полицейские автоэкипажи дополнительно оснащаются ручными аварийно-спасательными инструментами для резки металла.



