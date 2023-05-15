Четыре новых пожарных поста откроют в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Четыре новых пожарных поста откроют в Актогайском, Каркаралинском и Шетском районах Карагандинской области. Они помогут оперативно бороться с природными пожарами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новые пожарные посты будут дислоцированы в селе Акжарык и поселке Сарышаган Актогайского района, Айнабулак Каркаралинского района, в селе Аккой Шетского района. Всего на сегодняшний день в области работают 45 таких постов. Их главная задача – оперативное реагирование на природные пожары.

«Для реагирования на природные пожары в департаменте по ЧС создан штаб и 62 мобильные группы численностью более 200 человек. Всего с начала пожароопасного периода проведено 350 профилактических мероприятий. Во время рейдов выявлено 9 фактов нарушения правил пожарной безопасности при сжигании сухой травы и мусора на дачных участках. Виновные привлечены к административной ответственности», – сообщил начальник ДЧС Карагандинской области Мурат Катпанов.

Также для борьбы с природными пожарами в области создано 252 добровольных противопожарных формирования.

Глава региона Ермаганбет Булекпаев поручил улучшить материально-техническое оснащение пожарных частей и ДПФ.

«Для предупреждения и минимизации последствий природных пожаров всем акиматам городов и районов, лесохозяйственным учреждениям, национальным паркам и другим ответственным органам обеспечить оперативное реагирование на все случаи природных пожаров и загораний, всесторонне взаимодействовать в вопросах профилактики пожаров, ускорить процессы закупки пожарной техники и оборудования», – сказал Ермаганбет Булекпаев на аппаратном совещании в акимате области.

Кроме того, для борьбы с природными пожарами Департамент по ЧС Карагандинской области планирует приобрести пять многоцелевых пожарно-спасательных автомобилей, пять ангаров для обеспечения стояночных мест автотехники, одну автоцистерну и один оперативно-спасательный автомобиль.



