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    Четыре новые школы построят в Павлодаре

    22 Февраля 2023, 20:30

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодаре намерены построить четыре новые школы. Учебные заведения помогут существенно сократить дефицит ученических мест в областном центре, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

    Тему реализации региональной части национального проекта «Комфортная школа» аким области Асаин Байханов обсудил с председателем правления АО «Samruk-Kazyna Construction».

    В ходе встречи рассмотрен план строительства школ на 1200 мест каждая в павлодарских микрорайонах Достык, Усольский, Восточный и Жастар. Ещё к трем школам – №№ 4,
    22 и 27 – пристроят новые корпуса для 1200 учащихся. Строительство первой комфортной школы в микрорайоне Достык начнется уже в этом году.

    «Необходимо своевременно оформить земельные участки и организовать прокладку наружных инженерных сетей к новым объектам образования», – поручил Асаин
    Байханов.

    Напомним, по поручению Президента Касым-Жомарта Токаева в 2023-2025 годы планируется построить по всему Казахстану 401 современную школу. АО «Samruk-Kazyna Construction» определено их единым заказчиком.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Павлодарская область Образование Строительство
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