Четыре новые школы открыли в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане в течение нового учебного года будут открыты 11 школ на 16 тысяч 600 ученических мест. 4 из них уже открыли свои двери. Аким столицы Женис Касымбек и министр просвещения РК Гани Бейсембаев посетили ряд государственных и частных школ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

К примеру, на территории действующей школы-лицея №59 построен корпус на 1200 ученических мест (в 2 смены). Учебное заведение расположено в районе Есиль (ул.Сауран, 5/1). На протяжении 5 лет в данной школе было трехсменное обучение. За счет строительства нового корпуса был решен вопрос с трёхсменным обучением.

Фото: gov.kz Фото: gov.kz

Также аким столицы и министр просвещения посетили среднюю школу №55. Здесь были проведены работы по капитальному ремонту и благоустройству. Всего по городу капитальный и текущий ремонты были проведены почти в 50 объектах образования (школы, детсады, колледжи). Как отметил Женис Касымбек, по поручению Главы государства в рамках нацпроекта «Комфортная школа» в 2024- 2025 гг. будет построено еще 24 школы. Школы нового формата позволят создать почти 90 тысяч ученических мест (в 2 смены). В строительство школ также привлекаются частные инвестиции. Так, свои двери в начале нового учебного года отрыли ряд школ, в том числе международные школы «Spectrum», «Riviera International School by Quantum».

Фото: gov.kz Фото: gov.kz Фото: gov.kz Фото: gov.kz Фото: gov.kz Фото: gov.kz Фото: gov.kz