Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 462.01 eur/kzt 474.44

    rub/kzt 7.67 cny/kzt 64.81
Прогноз погоды
Нур-Султан: +2+4℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Выборы

    Четыре нарушения выявили во время предвыборной агитации в Казахстане

    18 Ноября 2022, 18:49

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - О выявленных нарушениях во время предвыборной агитации доложили в Генеральной прокуратуре РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Согласно информации уполномоченных органов, прокуратура контролирует соблюдение всех норм. Хочу отметить, что мы не допустили какого-либо нарушения закона о выборах, но мы зафиксировали четыре нарушения: два факта во время агитации и два нарушения в интернет-ресурсах – проведение опросов», - сообщил заместитель генерального прокурора РК Жандос Умиралиев во время заседания Центральной избирательной комиссии.

    Он уточнил, что все допустившие нарушения лица полностью признали ответственность и на них наложены штрафы.

    Ранее Нурлан Абдиров обратился к казахстанцам в преддверии внеочередных выборов Президента РК и напомнил, что предвыборная агитация в день тишины запрещена.

    Внеочередные выборы Президента РК пройдут 20 ноября. Более 170 наблюдателей от СНГ будут следить за выборами в Казахстане. Председатели ЦИК 15 стран приедут для наблюдения за выборами.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Генпрокуратура Выборы ЦИК Президентские выборы - 2022
    Новости по теме
    Новости по теме
    Аким Жетысуской области проголосовал на выборах Президента РК
    Для граждан РК начали работу избирательные участки в Анкаре, Стамбуле и Анталии
    Кандидат в Президенты РК Мейрам Кажыкен отдал свой голос на выборах
    Призывники впервые приняли участие в голосовании в карагандинских гарнизонах
    Популярное
    1 Царские курганы в Атырауской области еще ждут своего исследователя - археолог
    2 Древний мост через реку Талас – свидетель былого могущества древнего Тараза
    3 Чемпионат мира в Катаре: группа «Н» - последний шанс Роналду?
    4 15-летняя казахстанка стала шестикратной чемпионкой мира по джиу-джитсу
    5 Мошенник взял предоплату за ремонт квартиры в Астане и скрылся
    Новости партнеров