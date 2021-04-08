Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 441.74 eur/kzt 476.15

    rub/kzt 5.51 cny/kzt 62.61
Прогноз погоды
Астана+21+23℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Закон и право

    Четыре наркокурьера задержаны в Шымкенте

    8 Апреля 2021, 10:13

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В Шымкенте задержаны очередные курьеры-распространители наркотических средств. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Сотрудниками управления по противодействию наркопреступности департамента полиции города Шымкента в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий на территории города задержаны 4 курьера-закладчиков, которые занимались распространением синтетических наркотических веществ.

    Среди них - одна женщина, один ранее привлекавшийся к уголовной ответственности мужчина. Также среди них есть семейная пара, состоящая в гражданском браке. Они получали поручения, связанные с противоправными действиями из чата, созданного в одной из социальных сетей. Закладывали синтетические наркотические вещества в определенные места на территории города. За каждую оказанную услугу курьеры получали определенную сумму денежных средств через электронные платежные системы. В ходе проверки были выявлены и изъяты заранее подготовленные расфасованные наркотические вещества, упакованные в полиэтиленовую проволочную оболочку в общей сложности 69 штук. Большинство из них были спрятаны в тайниках. Проверяется их причастность к другим аналогичным преступлениям.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    МВД РК Шымкент
    Новости по теме
    Новости по теме
    Мужчину накажут за езду по маковым полям в Жетысуской области
    Кредит на сумму свыше 1 млн тенге оформили на студента в Павлодаре
    На 2,5 млн тенге обманула карагандинку мошенница, обещавшая представить собаку на престижную выставку
    Первая криминалистическая цифровая лаборатория заработала в Казахстане
    Популярное
    1 Ряд кадровых перестановок произвели в акимате Костанайской области
    2 Три объекта водного хозяйства в Жетысуской области находятся в аварийном состоянии – сенатор
    3 Сколько средств предусмотрено на субсидирование стоимости услуг по подаче воды в РК
    4 Более 29 млн га сельхозземель фактически не пригодны для дальнейшего использования
    5 Площадь новых орошаемых земель превысила 50 тысяч га – Минсельхоз