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    Четыре многоэтажки временно отключат от отопления в Экибастузе

    17 Января 2023, 07:38

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В городе Экибастузе продолжаются работы по стабилизации подаваемых параметров теплоснабжения и ремонтно-восстановительные работы тепловых сетей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

    По информации ТОО «Экибастузтеплоэнерго», 17 января запланированы ремонтные работы на участке от центрального теплового пункта № 82 в сторону ул. Сатпаева, 22, корп. 1 для устранения повреждения в подземной прокладке.

    В компании сообщили, что отключение четырех многоэтажек продлится с 09:00 до 17:00.

    Ранее сообщалось, что ряд домов частного сектора временно останется без тепла в Экибастузе 16 января. Работу ТЭЦ Экибастуза обещают стабилизировать до конца января.


    Фото: @ekibastuz_akimdigi
    Павлодарская область Отопительный сезон Экибастуз ТЭЦ
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