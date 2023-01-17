Четыре многоэтажки временно отключат от отопления в Экибастузе

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В городе Экибастузе продолжаются работы по стабилизации подаваемых параметров теплоснабжения и ремонтно-восстановительные работы тепловых сетей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

По информации ТОО «Экибастузтеплоэнерго», 17 января запланированы ремонтные работы на участке от центрального теплового пункта № 82 в сторону ул. Сатпаева, 22, корп. 1 для устранения повреждения в подземной прокладке.

В компании сообщили, что отключение четырех многоэтажек продлится с 09:00 до 17:00.

Ранее сообщалось, что ряд домов частного сектора временно останется без тепла в Экибастузе 16 января. Работу ТЭЦ Экибастуза обещают стабилизировать до конца января.



Фото: @ekibastuz_akimdigi

