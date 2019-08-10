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    Четыре медали завоевали юные казахстанцы на международной олимпиаде по информатике в Баку

    10 Августа 2019, 23:23

    БАКУ. КАЗИНФОРМ – Подведены итоги 31-й Международной олимпиады по информатике. Сборная команда Казахстана удостоена одной золотой, одной серебряной и двух бронзовых медалей.

    Герои дня - выпускникиНАО «Республиканская физико-математическая школа» Сардарбеков Батыр -обладатель золотой медали, ЗакаринДанияр награжден серебряной. Бронзовые медали – у Байболова Темирлана, учащегося10-го класса областного специализированного «Білім-инновация» лицей-интернатадля одаренных юношей города Усть-Каменогорска и Курбанбаева Жана - выпускника Международнойшколы «Spectrum» города Нур-Султана.

    В олимпиаде приняли участие 325 школьников из 87 стран мира.

    Первые две золотыемедали по информатике члены сборнойкоманды принесли в копилку страны 12 лет назад, в 2007 году, с Международнойолимпиады по информатике в городе Загреб в Хорватии.

    С 4 по 10 августа 2019 года сборная команда республики поинформатике приняла участие в31-йМеждународной олимпиаде по информатике в столице Азербайджана –городе Баку. В сборную страны ученики обычно отбираются по результатам республиканскойолимпиады по информатике и учебно-тренировочных сборов. Состязание проводится вдва тура. На один тур отводится пять часов. За это время нужно решить изапрограммировать три алгоритмические задачи. Итоги подводятся в индивидуальномзачете. В 2020 году олимпиада пройдет в Сингапуре.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Образование Наука Азербайджан
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