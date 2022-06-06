Четыре медали завоевали казахстанские стрелки на Кубке мира в Баку

БАКУ. КАЗИНФОРМ – Казахстанские спортсмены стали призерами в рейтинговом этапе Кубка мира по стрельбе в Баку, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Сборная Казахстана по пулевой и стендовой стрельбе завоевала 4 медали: 1 серебряную и 3 бронзовые.

По пулевой стрельбе бронзовую медаль в упражнении 10m air rifle в категории среди мужчин завоевал Ислам Усейнов.

В командном упражнении 50m rifle 3positions серебряную медаль выиграли Елизавета Король, Елизавета Безрукова и Арина Алтухова.

По стендовой стрельбе в смежном упражнении «trap/mix» Мария Дмитриенко и Виктор Хасянов взяли бронзовую медаль.

В финальном зачете командного упражнения «skeet» в категории среди женщин сборная команда Казахстана завоевала бронзовую медаль. В состав команды входят Зоя Кравченко, Рината Насырова и Асем Орынбай.

Как отметил главный тренер команды Сергей Колос, Кубок мира в Баку очень важный старт для спортсменов, так как он рейтинговый, а с помощью повышения рейтинга спортсмены получают квоту на участие в Олимпийских играх.

Сборную команду Казахстана представляют 20 сильнейших спортсменов пулевой стрельбы и 20 спортсменов стендовой стрельбы. Свое мастерство они показывают в следующих дисциплинах: винтовка, пистолет, трап, скит, командные и смежные упражнения.

В столице Азербайджана с 28 мая по 7 июня проходят рейтинговые соревнования Кубка мира по стрельбе. В соревновании принимают участие более 800 спортсменов из 65 стран мира.