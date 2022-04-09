Четыре медали чемпионата РК по рукопашному бою завоевали сотрудники УИС Мангистау

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Сотрудники департамента уголовно-исполнительной системы по Мангистауской области завоевали 4 медали на ХІІІ чемпионате РК по рукопашному бою, прошедшему в Акмолинской области. Соревнования были посвящены памяти военнослужащих, погибших при исполнении служебных обязанностей во время январских событий, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

В чемпионате страны среди сотрудников Комитета уголовно-исполнительной системы МВД РК участвовали 16 команд из регионов республики. Всего соревнования собрали около 180 сотрудников УИС. Успешно они завершились для четверых представителей Мангистау.

Контролер ГМ-172/10 Гаухар Серикова в весовой категории 53 кг завоевала серебряную медаль. 24-летняя девушка рукопашным боем занимается с 7 лет. Она - чемпионка Азии по самбо, призер чемпионата Казахстана, кандидат в мастера спорта по борьбе дзюдо.

Бронзовым призером чемпионата стал старший оперуполномоченный режимного отдела учреждения ГМ-172/6 Берик Абдикаримов. Он выступал в весе 73 кг. Спортом начал заниматься с 13 лет. Имеет звание чемпиона области по боксу, призера казахстанских и международных турниров по боксу, победителя нескольких соревнований по рукопашному бою.

Такой же результат на республиканских соревнованиях показал Курбан Курбанбай, он работает начальником отдела по воспитательной и социально-психологической работе среди осужденных учреждения ГМ-172/6. Кандидат в мастера спорта по дзюдо выступал в весе 88 кг.

На третью ступень пьедестала почета также поднялся Тимур Кенжегалиев в весовой категории 97 кг. Он в 12 лет впервые переступил порог школы бокса и становился призером нескольких турниров. Кандидат в мастера спорта работает контролером учреждения ГМ-172/8.

Итого в копилке Мангистау - одно «серебро» и три «бронзы».

Медалистов с успехом поздравил руководитель департамента УИС Мангистауской области Алтынбек Калиев.

«Такие победы приходят только при полной самоотдаче, упорного труда и силы. Надеюсь, что в будущем эти работники покорят еще немало спортивных вершин», - сказал глава ведомства.

Напомним, ранее мангистаусцы вошли в тройку лидеров чемпионата РК по президентскому многоборью.