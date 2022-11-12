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    Четыре маршрута изменят схему движения из-за ремонтных работ в Астане

    12 Ноября 2022, 12:11

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Пассажиров общественного транспорта в Астане предупредили об изменении схемы маршрута нескольких автобусов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу City Transportation Systems.

    «Уважаемые пассажиры! Сообщаем, что до окончания ремонтных работ, временно изменены схемы движения маршрутов №№ 14, 24, 48, 52.

    Просим заранее планировать свой маршрут», - говорится в публикации пресс-службы компании в Instagram.

    О сроке завершения ремонтных работ не сообщается.

    С измененными схемами движения маршрутов можно ознакомиться ниже:

    Фото: instagram.com/cts_kz

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Астана Акимат Транспорт Общество Дороги
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