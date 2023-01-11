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      Восточно-Казахстанская область

    Четыре лавины спустили в ВКО

    11 Января 2023, 22:21

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Восточном Казахстане действует штормовое предупреждение о лавинной опасности. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.

    По причине угрозы самопроизвольного схода лавин заблаговременно закрывают автодороги, где есть наибольшее количество опасных склонов. Были закрыты участки автодорог «Усть-Каменогорск-Алтай- Рахмановские ключи» и «Усть-Каменогорск-Таргын-Самарское».

    Чтобы снега не накапливалось много, сотрудники филиала «Казселезащиты» и спасатели ДЧС ВКО спускают его небольшими порциями. Сегодня минимизировали вероятность самопроизвольных сходов на 58-66 км автодороги «Усть-Каменогорск-Алтай». Провели 4 профспуска, в результате сошло 11400 куб.м. снежной массы.

    Несмотря на современные меры предотвращения лавин, они представляют большую угрозу для любителей активного зимнего отдыха и автомобилистам. Важно понимать степень этой угрозы и заранее позаботиться о собственной безопасности.

    Спасители призывают не выходить в горы после обильного снегопада, при увеличении влажности воздуха, резком изменении погоды - сильные колебания температуры или перепады атмосферного давления. При возникновении ЧС звонить на номер «112».


    Фото: пресс-служба ДЧС ВКО
    Восточно-Казахстанская область Безопасность МЧС
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