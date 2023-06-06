Четыре кредита на 1,5 млн тенге оформил мошенник на жителя Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Два акмолинца стали очередными жертвами мошеннических действий. Полицейские разыскивают других пострадавших, ставших жертвами злоумышленника. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Сотрудниками отдела криминальной полиции города Кокшетау раскрыто ранее совершенное преступление по заявлению 24-летнего жителя поселка Шантобе Сандыктауского района. По словам заявителя, в апреле малознакомый мужчина оформил на него четыре кредита в разных банках. Сумма ущерба составила почти 1,5 млн тг.

Как выяснилось, злоумышленник предложил пострадавшему оформить кредит и поделить пополам, а потом он якобы поможет удалить плохую кредитную историю. В результате потерпевший скинул все свои личные данные малознакомому человеку, который сам оформил несколько кредитов и один кредит пострадавший лично оформил сам. Забрав деньги, мужчина пропал.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейскими установлен 41-летний мужчина, причастность которого к мошенничеству проверяется. Следственные действия продолжаются. Факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований по ч. 1 ст. 190 УК РК «Мошенничество».

Как отмечают полицейские, это не единичный случай, ранее уже было заявление на этого мужчину. Поэтому стражи порядка просят тех, кто стал жертвой подобной схемы, срочно обратиться в полицию.



