Четыре коррупционных правонарушения совершили чиновники Степногорска

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Количество коррупционных правонарушений в городе Степногорске не уменьшается. За минувший год чиновники моногорода были замечены в махинациях с бюджетом четырежды. При этом три факта были выявлены в отделе образования Степногорска. То, какая работа должна вестись на местах, чтобы избежать повторения подобной статистики, обсуждалось на очередном заседании Комиссии партийного контроля и Общественного совета по противодействию коррупции при акмолинском областном филиале партии «Nur Otan», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Первым вопросом на повестке дня стал доклад заместителя начальника департамента полиции Акмолинской области полковника полиции Ерлана Касыма по реализации Дорожной карты.

Как отметил спикер, криминогенная ситуация на территории области стабильная. Общее количество зарегистрированных правонарушений сократилось по всем направлениям на 13,4%. На 39% снижена регистрация тяжких преступлений и на 26% - особо тяжких.

«Несмотря на сокращение преступлений на улицах и в других общественных местах, уличные правонарушения все еще остаются серьезным негативным фактором. Нами пересмотрены время несения службы и маршруты патрулирования, увеличена их плотность с охватом дворов и режимом работы увеселительных заведений. При поддержке акимата области ежегодно обеспечивается материально-техническая оснащенность департамента, увеличивается количество камер видеонаблюдения, с выводом в Центр оперативного управления, в рамках развития цифровизации нашей области», - поделился Е. Касым.

Так, в областном центре функционируют 169 видеокамер (из них 144 подвижных и 25 неподвижных). За отчетный период с помощью камер уже раскрыто 16 преступлений, пресечено более 2,5 тысячи административных правонарушений.

«В рамках Региональной программы профилактики правонарушений в Акмолинской области в текущем году из местного бюджета выделено 24 млн тенге на установку пяти видеокамер видеонаблюдения в общественных местах областного центра. В прошлом году на выделенные 58 млн тенге произведена замена в городе Кокшетау 24 камер видеонаблюдения. Выделенные на текущий год 56 млн тенге для установки камер в областном центре перераспределены на замену систем видеонаблюдения (20 камер) в Щучинско-Боровской курортной зоне с учетом оперативной обстановки и истечения сроков их эксплуатации», - продолжил отчет полицейский.

В рамках развития цифровизации осуществлен переход на современную версию PelcoVideoXpert просмотра камер видеонаблюдения, что позволило создать электронную карту с нанесением более одной тысячи камер видеонаблюдения объектов предпринимательства и государственных объектов с указанием контактных телефонов и мест их расположения на электронной карте города. Общее количество установленных видеокамер на этих объектах составляет 8,5 тысяч.

«Для контроля за несением службы, профилактики коррупционных проявлений, а также обеспечения сбора качественной доказательной базы, в прошлом году приобретен 201 видеорегистратор и 8 универсальных терминалов выгрузки данных, на что было выделено более 78 млн тенге. Оснащение подразделений департамента составляет 76%. На текущий год предусмотрено выделение денежных средств для приобретения 75 видеорегистраторов, однако согласно поручениям МВД, до особого распоряжения прекращено приобретение видеорегистраторов, в связи с переходом на использование цифровых смартфонов. Пилотный проект реализуется в департаментах полиции городов Нур-Султан и Алматы», - продолжил отчет Е. Касым.

Присутствующие поинтересовались и условиями работы полицейских на селе. Как оказалось, только 20% опорных пунктов соответствуют приказам МВД и числятся на балансе. Оставшиеся 80% - это простые помещения, которые находятся где-то в сельском акимате или клубе. Они временные и не числятся на балансе департамента. Между тем, на сегодняшний день участковые инспекторы полиции на 92% оснащены служебным автотранспортом, предусматривается выделение средство из бюджета на ГСМ и сотовую связь для них.

А вот заместитель акима города Степногорска Нурлан Мукатов свой доклад начал с перечисления антикоррупционных мероприятий, проводимых в Степногорске. Практически сразу его выступление прервал первый заместитель председателя акомлинского областного филиала партии «Nur Otan» Галым Бекмагамбетов, отметивший, что главное – не количество, а качество.

«Что дает ваше перечисление? Почему вы не сосредотачиваетесь там, где есть коррупционные риски? Как случилось, что в отделе образования у вас бухгалтерские работники допустили такие проступки? Значит, не работают руководство отдела образования, нет партийного контроля, акимат просто собирает информацию о проводимых мероприятиях. Еще неизвестно – проводились они или нет, а если и проводились – насколько эффективно? Ситуация повторяется из года в год. Какой спрос вы учинили? Кто понес ответственность, кроме фигурантов?» - поинтересовался Г. Бекмагамбетов.

Теперь немного о самих фактах. В отделе образования города Степногорска в коррупционных проступках оказались замешаны сразу три бухгалтерских работника. В отношении бухгалтера в конце прошлого года было возбуждено уголовное дело по п. 3 ч. 2 статьи 190 УК РК «Мошенничество лицом с использованием своего служебного положения». Общая сумма причиненного ущерба государству составила 1 498 359 тенге. Правда, женщина была освобождена от уголовной ответственности в связи с возмещением ущерба и примирением.

В отношении заместителя главного бухгалтера и руководителя расчетного отдела уголовные дела были возбуждены по пункту 2 части 4 статьи 189 УК РК «Присвоение или растрата вверенного чужого имущества, совершенное преступной группой». Общая сумма причиненного ущерба составила около 14 млн тенге. Часть ее была возвращена государству. Приговором суда от 1 марта 2021 года женщины признаны виновными и им назначено наказание в виде семи лет лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе. Руководитель расчетного отдела должна будет вернуть государству 7 954 617 тенге, а главный бухгалтер - 2 848 866 тг.

Коррупционное правонарушение было выявлено и в отделе внутренней политики города Степногорска. Еще в июле 2018 года коллегами были выявлены нарушения по необоснованному перечислению денежных средств за 2017 - 2018 гг. в сумме 397,66 тысячи тенге статистом отдела, на которого также были возложены обязанности бухгалтера. Приговором степногорского городского суда от 14 мая 2020 года женщина была признана виновной и ей назначено наказание в виде двух лет ограничения свободы без конфискации имущества с лишением права занимать должности на госслужбе. Прошедшая уже в 2020 году в отделе внутренней политики ревизионная проверка выявила, что еще ранее, с июля 2016 года по август 2017 года, этот же работник начислил себе излишнюю заработную плату в размере 244 492 тенге, при этом женщина использовала чужие ЭЦП. В итоге нарушительнице вменили п. 2 ч. 3 ст. 189 УК РК (Растрата) и п. 3 ч. 2 ст. 190 УК РК (Мошенничество). Приговором степногорского городского суда от 10 марта 2021 года она признана виновной. Женщине назначено наказание в виде двух лет лишения свободы.

Однако держащий ответ замакима Степногорска был назначен курирующим в вопросах противодействии коррупции лишь с апреля текущего года и не смог пояснить, какая именно превентивная работа по недопущению повторения подобных случаев ведется в городе. Партия поручила Н. Мукатову разобраться в вопросе и предоставить план работы со степногорскими чиновниками, что должно помочь исключить коррупционные риски. Ведь пока по коррупционным показателям Степногорск в лидерах, и это несмотря на всего 40-тысячное население.



