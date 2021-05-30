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    Четыре кластерных запуска спутников OneWeb планируют произвести с Байконура до конца года

    30 Мая 2021, 17:25

    БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – Космодром Байконур ожидает активная пусковая программа, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщалось, до конца 2021 года с казахстанского космодрома планируется произвести 11 пусков ракет-носителей, причем четыре из них по запуску спутников связи One Web. Старты с Байконура ракет-носителей «Союз 2.1б» с британскими низкоорбитальными спутниками OneWeb стоят в плане на 2 и 26 августа, 18 сентября и на последнюю декаду декабря 2021 года.

    Спутники OneWeb предназначены для создания космической системы связи, обеспечивающей предоставление высокоскоростного доступа в Интернет в любой точке планеты. После состоявшегося запуска 28 мая 2021 года с космодрома Восточный очередной партии группировка спутников OneWeb на низкой околоземной орбите насчитывает 218 спутников. Доступ в Интернет через спутниковую систему OneWeb будет осуществляться через 40 наземных станций-терминалов, которые будут развернуты на поверхности Земли.

    OneWeb собирается начать предоставлять коммерческие услуги спутниковой связи в конце 2021 года, а к концу 2022 года намерена развернуть группировку из 648 спутников, которая позволит обеспечить широкополосный доступ в интернет для пользователей по всему миру благодаря полному охвату поверхности Земли.

    Как сообщалось ранее, Казахстан намерен развивать сотрудничество с компанией OneWeb.

    Автор:

    Сара Кабикызы

    Освоение космоса Связь, ТВ, IT
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