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Четыре казахстанские фуры пересекли украинско-российскую границу
28 Февраля 2022 12:35
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О ситуации с казахстанскими дальнобойщиками в Украине рассказал руководитель пресс-службы МИД РК Ерлан Жетибаев, передает МИА «Казинформ».
Новости по темеНПП «Атамекен» собирает данные о дальнобойщиках, которые не могут выехать из Украины
«Из г. Харьков в сторону г. Белгород украинско-российскую границу уже пересекли 8 большегрузных транспортных средств (фуры). Среди них: 4 граждане Казахстана, 8 граждане России», - сообщил Ерлан Жетибаев.
Через украинско-польскую границу прошли 241 человек.
Как сообщалось ранее, НПП «Атамекен» инициировала сбор данных о дальнобойщиках, которые не могут выехать из Украины из-за военных действий и находятся в приграничных зонах соседних государств.
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