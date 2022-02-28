Четыре казахстанские фуры пересекли украинско-российскую границу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О ситуации с казахстанскими дальнобойщиками в Украине рассказал руководитель пресс-службы МИД РК Ерлан Жетибаев, передает МИА «Казинформ».

«Из г. Харьков в сторону г. Белгород украинско-российскую границу уже пересекли 8 большегрузных транспортных средств (фуры). Среди них: 4 граждане Казахстана, 8 граждане России», - сообщил Ерлан Жетибаев.

Через украинско-польскую границу прошли 241 человек.

Как сообщалось ранее, НПП «Атамекен» инициировала сбор данных о дальнобойщиках, которые не могут выехать из Украины из-за военных действий и находятся в приграничных зонах соседних государств.