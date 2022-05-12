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    Четыре казахстанки выступят сегодня на ЧМ-22 по боксу в Стамбуле

    12 Мая 2022, 15:00

    СТАМБУЛ. КАЗИНФОРМ - Казахстанские боксерши продолжают выступление на чемпионате мира-2022 среди женщин в Стамбуле (Турция). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Сегодня на ринг выйдут четыре представительницы сборной РК.

    В рамках дневной сессии, которая стартует в 17:00 по времени Нур-Султана, Назым Кызайбай (до 50 кг) сразится с колумбийкой Ингрит Валенсией, Дина Жоламан (до 54 кг) проведет бой с испанской спортсменкой Марией Мадуэньо Конде, а Римма Волосенко (до 60 кг) будет противостоять англичанке Шоне Уитуэлл.

    В вечерней сессии (с 21:00) Дарига Шакимова в весовой категории до 66 кг померится силами с представительницей Узбекистана Навбахор Хамидовой.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Спорт Турция Бокс
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