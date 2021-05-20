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Четыре казахстанца умерли от пневмонии с признаками коронавируса
20 Мая 2021 08:50
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане зафиксировано 105 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 4 летальных исхода и 78 человек выздоровели. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
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Всего с 1 августа зарегистрировано 54382 заболевших, 869 летальных случаев, 52981 выздоровевший.
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