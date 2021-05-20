Четыре казахстанца умерли от пневмонии с признаками коронавируса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане зафиксировано 105 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 4 летальных исхода и 78 человек выздоровели. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

Всего с 1 августа зарегистрировано 54382 заболевших, 869 летальных случаев, 52981 выздоровевший.