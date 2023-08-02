Четыре из шести котлов на ТЭЦ Риддера планируют запустить в следующем месяце

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - По словам заместителя акима ВКО Бакытжана Байахметова, ремонтные работы на Риддер ТЭЦ идут строго по намеченному плану, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата области.

«К 20 сентября текущего года мы планируем завершить ремонтные работы на четырех котлах из шести имеющихся, – отметил Бакытжан Байахметов. – Это три котла среднего давления и один – высокого давления. На сегодняшний день готовность первого и второго котлов составляют 44%. Ремонт ещё двух котлов завершится немного позже. То есть, один будет готов к работе в октябре, второй – в ноябре».

В начале отопительного сезона, до января, с учётом климатических особенностей Риддера, будет достаточно мощности трёх котлов. С наступлением серьёзных холодов будут работать все шесть агрегатов.

В рамках капитального ремонта ТЭЦ в Риддере построена новая тепломагистраль протяжённостью 4,5 км. Также, для улучшения качества подаваемого тепла к началу отопительного сезона вместе с новой тепломагистралью начнут действовать две повысительные насосные станции. Строительство данных объектов началось в 2018 году и не было завершено. Сейчас эта работа выделена в отдельный проект с финансированием, объекты будут сданы в эксплуатацию в ближайшее время.