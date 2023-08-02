Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 461.71 eur/kzt 501.69

    rub/kzt 4.95 cny/kzt 63.31
Прогноз погоды
Астана+29+31℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    Четыре из шести котлов на ТЭЦ Риддера планируют запустить в следующем месяце

    2 Августа 2023, 16:14

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - По словам заместителя акима ВКО Бакытжана Байахметова, ремонтные работы на Риддер ТЭЦ идут строго по намеченному плану, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата области.

    «К 20 сентября текущего года мы планируем завершить ремонтные работы на четырех котлах из шести имеющихся, – отметил Бакытжан Байахметов. – Это три котла среднего давления и один – высокого давления. На сегодняшний день готовность первого и второго котлов составляют 44%. Ремонт ещё двух котлов завершится немного позже. То есть, один будет готов к работе в октябре, второй – в ноябре».

    В начале отопительного сезона, до января, с учётом климатических особенностей Риддера, будет достаточно мощности трёх котлов. С наступлением серьёзных холодов будут работать все шесть агрегатов.

    В рамках капитального ремонта ТЭЦ в Риддере построена новая тепломагистраль протяжённостью 4,5 км. Также, для улучшения качества подаваемого тепла к началу отопительного сезона вместе с новой тепломагистралью начнут действовать две повысительные насосные станции. Строительство данных объектов началось в 2018 году и не было завершено. Сейчас эта работа выделена в отдельный проект с финансированием, объекты будут сданы в эксплуатацию в ближайшее время.

    Автор:

    Кенбаева Гульсара Истелеуовна

    Восточно-Казахстанская область Акимат ТЭЦ
    Новости по теме
    Новости по теме
    Менять аэродромные плиты начали в аэропорту Актобе
    Подготовку к отопительному сезону обсудили в области Абай
    Оставшиеся в Атырауской области без воды жители двух сел получили ее из водовода «Астрахань - Мангышлак»
    Подрядчик должен усилить работы по автодороге «Калбатау-Майкапшагай» - замакима области Абай
    Популярное
    1 Сделать казахский язык основным средством общения планирует алматинка
    2 Когда нашу границу будут охранять казахские тазы и тобет
    3 Движение перекрыли на участках нескольких улиц в Астане
    4 Политический гороскоп: кто из акимов ни Рыба, ни Овен
    5 На какую помощь могут рассчитывать мамы в Казахстане: ипотеки и жилищные программы