Четыре группы молодежи включили в категорию NEET в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Казахстане в категорию NEET включены 4 группы молодежи. Об этом сообщил вице-министр информации и общественного развития РК Данияр Кадиров на брифинге Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Вице-министр рассказал о новшествах, предусмотренных Законом «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной молодежной политики и социального обеспечения».

«Казахстанской методологией предусматривается конкретизация групп молодежи, которые можно отнести к категории NEET, чтобы обеспечить адресный подход к каждой из них. На основе данных местных исполнительных органов сформирована база данных по молодежи категории NEET. В базу данных планируется включить 4 малых группы: безработная молодежь – выпускники колледжей и вузов, освобожденные из мест лишения свободы, прошедшие срочную военную службу; способные к продуктивной деятельности, с ограниченными возможностями; неактивная молодежь – страдающие от алкогольной и наркотической зависимости, страдающие хроническими заболеваниями и проходящие соответствующую реабилитацию, не занимающиеся поиском работы или учебы; занимающиеся домашним хозяйством – помогающие своим родственникам по домашнему хозяйству, домохозяйки, в том числе многодетные матери и матери-одиночки», – сказал Д.Кадиров.

По его словам, в документы системы государственного планирования государственных органов, в том числе в программы развития молодежи будут включены конкретные индикаторы по работе с молодежью категории NEET, критерии оценки и ожидаемые результаты.

Как сообщалось ранее, Закон, подписанный Главой государства 26 декабря 2022 года, предусматривает законодательное закрепление понятий «индекс развития молодежи», «социальные услуги молодежи», «временно неустроенная молодежь», «специалист по работе с молодежью», «молодежные трудовые отряды».

Молодежь категории NEET - молодые люди, которые не учатся, не работают и не повышают свою квалификацию.



