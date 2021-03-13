Четыре группы интернет-мошенников задержали карагандинские полицейские в этом году

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Представители департамента полиции Карагандинской области провели брифинг, где главный вопрос касался интернет-мошенничества, факты которого в последнее время участились. Спикеры рассказали о том, как граждане могут уберечь себя от обмана в глобальной сети, передает корреспондент МИА «Казинформ».

С обращением к гражданам выступил заместитель начальника департамента полиции Карагандинской области Абиль Абильдин. Он сообщил о задержании четырёх устойчивых групп интернет-мошенников в 2021 году.

«Только за два месяца текущего года с заявлением об интернет-мошенничестве обратились 516 граждан нашего региона. В настоящее время по результатам оперативных и следственных мероприятий были задержаны четыре устойчивые группы интернет-мошенников. 17 мошенников арестованы и водворены в изоляторы временного содержания, им предъявлены обвинения в более чем 200 случаях мошенничества в интернете», - сообщил А. Абильдин.

Также на брифинге выступил заместитель начальника управления полиции города Караганды Шахназар Салин. Он рассказал о популярных на сегодня способах интернет-мошенничества.

«Караганда является областным центром, и основная реализация уголовных правонарушений приходится именно на карагандинцев. В течение одних суток мы можем зарегистрировать от 7 до 12 фактов данного вида правонарушений. Однако по Караганде регулярно проводится ряд мероприятий, которые направлены на профилактику избавления от подобных инцидентов. В первую очередь, это предупреждения граждан. На сегодняшний день мы регулярно освещаем данную проблему в СМИ и снимаем видеоролики, которые показывают примеры действий интернет-мошенников. В основном существует шесть направлений, по которым работают мошенники – это получение предоплаты или полной оплаты за товары в интернете; оформление на граждан онлайн-кредитов через сайты микрокредитных организаций; обман жителей под видом сотрудников банков; также получение предоплаты или полной оплаты за изготовление мебели, пластиковых окон, сдачи в аренду квартир; «выгодные» вложения денежных средств в различные проекты, а также завладение персональными данными карт, счетов и последующее хищение денежных средств», - сообщил Ш. Салин.

По словам представителей департамента полиции, граждане не должны никому предоставлять персональные данные, данные платёжных карт или счетов. Никто не имеет право спрашивать или требовать эти данные у них. Этого не могут делать ни сотрудники банков, ни сотрудники правоохранительных органов. Также спикер рассказал о том, как нужно действовать, если граждане уже столкнулись с интернет-мошенничеством.

«Если Вы или Ваши родственники уже столкнулись с мошенниками, то необходимо сразу позвонить на горячую линию Вашего банка и узнать, действительно ли на Вашем счёте имеются какие-то задолженности или проводятся какие-то незаконные операции. Далее сразу нужно позвонить на номер 102 и сообщить о случившемся. Характерный признак мошенника – это психологическое давление на человека, он никогда не прерывает звонок. Чтобы уберечься от таких инцидентов, необходимо просто сбросить звонок либо сказать звонящему, что Вы сейчас перезвоните на горячую линию банка. Если человек начал противиться, то это мошенник. Сотрудник банка никогда не позвонит своему пользователю и не будет говорить о таких операциях. Мы просим максимально донести информацию о мошенниках до своих родственников – бабушек, дедушек. Тогда мы вместе сможем оградить себя от подобных преступлений», - сообщил заместитель начальника департамента полиции Карагандинской области Абиль Абильдин.



Отметим, ранее 11 банков - Kaspi.kz, ДБ АО «Сбербанк», Halyk Bank, Нурбанк, Банк ВТБ (Казахстан), ForteBank, Jýsan Bank, AltynBank, Банк Хоум Кредит, Евразийский банк, АО ДБ «Альфа-Банк Казахстан» - опубликовали совместное обращение к гражданам с просьбой не поддаваться на уловки мошенников.