Четыре гражданина Таджикистана погибли в ДТП в Актюбинской области
АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актюбинской области на автодороге «Карабутак–Костанай» произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.
Авария произошла 25 февраля примерно в 13 часов на трассе в районе поселка Ульке. По предварительным данным, минивэн Honda c армянскими номерами выехала на полосу встречного движения и допустила столкновение с грузовой машиной Volvo. Фурой управлял 52-летний житель Алматинской области.
В результате ДТП водитель и три пассажира автомашины Honda, оказавшиеся гражданами Республики Таджикистан, погибли на месте происшествия.
Департамент полиции еще раз предупреждает о необходимости соблюдения правил дорожного движения, а также о соблюдении требований дорожных знаков и учитывать дорожно-метеорологические условия.
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