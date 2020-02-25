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Четыре гражданина Таджикистана погибли в ДТП в Актюбинской области

25 Февраля 2020 17:03
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Четыре гражданина Таджикистана погибли в ДТП в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актюбинской области на автодороге «Карабутак–Костанай» произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

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Авария произошла 25 февраля примерно в 13 часов на трассе в районе поселка Ульке. По предварительным данным, минивэн Honda c армянскими номерами выехала на полосу встречного движения и допустила столкновение с грузовой машиной Volvo. Фурой управлял 52-летний житель Алматинской области.

В результате ДТП водитель и три пассажира автомашины Honda, оказавшиеся гражданами Республики Таджикистан, погибли на месте происшествия.

Департамент полиции еще раз предупреждает о необходимости соблюдения правил дорожного движения, а также о соблюдении требований дорожных знаков и учитывать дорожно-метеорологические условия.


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Ключевые слова: Актюбинская область, ДТП, МВД РК,
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