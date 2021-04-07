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    Четыре гостиницы примут астанчан в случае наводнения

    7 Апреля 2021, 11:42

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель начальника ДЧС города Нур-Султана Есен Байыров рассказал о подготовке к возможным подтоплениям, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Согласно предварительному консультативному гидрологическому прогнозу, в первой декаде апреля в столице ожидаются осадки в виде дождя и установление стабильной и положительной температуры воздуха. Согласно информации РГП «Казгидромет», площадь бассейна реки Есиль составляет 5300 км2 , по состоянию на 1 апреля 2021 года, запас воды в снеге 77 мм (2020-6мм), объем накопленных влагозапасов составляет 408 млн.м3, что в 13,6 раза больше чем за аналогичный период ( 2020- 30 млн.3) , глубина промерзания почвы 92 см, что в три раза больше чем в 2020 году», - сказал Есен Байыров на брифинге в акимате.

    По его словам, в случаев наводнения, четыре столичные гостиницы будут ждать жителей.

    «Для предупреждения и ликвидации последствий паводков на базе ТОО «Астана Тазалық» подготовлены запасы в 12,6 тонн инертных материалов, 3,5тыс. мешкотары, на доставку питания и ГСМ заключено 3 меморандума, из них: 2 меморандума продовольственному снабжению и 1 меморандум по ГСМ. Также в 2020 году обновлены меморандумы с 4 гостиницами

    по расселению населения при чрезвычайных ситуациях и приведены в готовность 10 пунктов временного размещения на общую численность1500 человек», - заключил Е. Байыров.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Астана Безопасность Паводок
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