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    Четыре года не выходила из дома находившаяся в розыске жительница СКО

    10 Декабря 2020, 16:08

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске скрывавшуюся от полиции семь лет женщину задержали в первый же день, когда она вышла из своего укрытия, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции, 61-летняя женщина находилась в розыске с 2013 года за наркопреступление.

    Восемь лет назад городские полицейские расследовали уголовное дело, по которому за распространение наркотического средства (героин) проходил один из жителей Петропавловска. В ходе следствия была установлена возможная причастность к наркопреступлению и его матери. В ходе разбирательства выяснилось, что женщина уехала из дома в неизвестном направлении. Никто не мог назвать ее точного местонахождения.

    Оказалось, что последние четыре года женщина буквально не выходила из дома своей родственницы, расположенного в Рабочем поселке Петропавловска. С 2012-го по 2016 годы скрывалась у родственников в Костанае.

    Женщину задержали в первый же день, когда она решила выйти из дома. Сейчас она находится в изоляторе временного содержания.

    Проводится досудебное расследование.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Борьба с преступностью Происшествия МВД РК Силовые структуры
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