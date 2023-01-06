Четыре года искал отца житель Аксу

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Пропавшего на 4 года отца вернули жителю Аксу столичные полицейские, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Ранним утром при патрулировании, полицейские Полка патрульной полиции в составе Талгата Намазбаева и Абылкаира Мырзатаева возле подъезда по улице Кутпанова заметили мужчину, который привлек внимание стражей порядка. Остановившись, полицейские подошли к нему для проверки.

«При себе у мужчины не было документов, после он был доставлен в УП района Сарыарка. По словам мужчины, четыре года он жил и работал в Акмолинской области и за это время потерял связь с родственниками. При проверке выяснилось, что у 48-летнего мужчины есть 29-летний сын, который живет в Аксу. Полицейские связались с ним по видеозвонку, где он сразу же узнал своего отца», - сообщили в полиции.

Трогательный момент разговора сына и отца, спустя годы попал на видео. Сын выразил огромную благодарность сотрудникам столичной полиции, которые в новом году помогли обрести покой и счастье семье. В это же день сын забрал отца домой.