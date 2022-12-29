Четыре факта незаконной вырубки сосен выявили в Абайской области

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Факты незаконной вырубки сосен выявили в Абайской области, передает МИА «Казинформ» со сссылкой на Polisia.kz.

На территории Абайской области проводятся рейдовые мероприятия, направленные на выявление незаконной порубки, провоза и реализации деревьев хвойных пород.

В предновогодний период с 15 по 31 декабря сотрудниками природоохранной полиции проводятся мероприятия, направленные на выявление фактов незаконных порубок, провоза и реализации молодняка хвойных пород. В целях осуществления рейдовых мероприятий повсеместно на территории области из числа сотрудников полиции и местных исполнительных органов создано 48 мобильных групп.

Сотрудниками полиции зарегистрировано 4 факта незаконной порубки деревьев хвойных деревьев породы «сосна». Согласно действующему законодательству РК, за совершение данного преступления предусмотрена уголовная ответственность.

Так, в Бескарагайском районе полицейскими при очередном объезде хвойных массивов был задержан 62-летний водитель КамАЗа, который осуществлял незаконную порубку сосны. В отношении лесоруба начато досудебное расследование по части 3 статьи 340 УК РК.



