+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 28 °С
Алматы: 31 °С
USD 402.72 EUR 451.57
RUB 5.81 CNY 56.94
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Четыре факта незаконной добычи гравия выявили в Туркестанской области

23 Июня 2020 13:42
Поделиться:
Четыре факта незаконной добычи гравия выявили в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Во исполнение приказа начальника ДП Туркестанской области на территории региона полицейскими проводится оперативно-профилактические и рейдовые мероприятия по выявлению и пресечению экологических преступлений и административных правонарушений в сфере природоохранного законодательства. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП Туркестанской области.

Новости по теме
Отчим несколько часов удерживал в сарае связанного четырехлетнего пасынка в ЗКО

В целях выявления фактов незаконной добычи природных ресурсов и браконьерства сотрудники природоохранной полиции МПС ДП Туркестанской области совместно с заинтересованными государственными органами осуществили рейдовые мероприятия в Сарыагашском и Казыгуртском районах.

В результате проведенных рейдов стражи порядка пресекли 4 факта незаконной добычи гравия на берегу р. Келес. На штрафстоянку полицейские водворили 4 грузовых автомашины, 2 погрузчика и экскаваторы. Собранные материалы направлены в отделы полиции для выяснения всех обстоятельств.


В настоящее время данные факты зарегистрированы по статье 334 УК РК «Самовольное пользование недрами». В отношении подозреваемых лиц проводится досудебное расследование.

Всего же с начала года сотрудниками природоохранной полиции МПС ДП Туркестанской области выявлено 27 фактов самовольного пользования недрами.


Подписывайтесь на наш канал:

#Туркестанская область   #Борьба с преступностью  
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив