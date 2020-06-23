Четыре факта незаконной добычи гравия выявили в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Во исполнение приказа начальника ДП Туркестанской области на территории региона полицейскими проводится оперативно-профилактические и рейдовые мероприятия по выявлению и пресечению экологических преступлений и административных правонарушений в сфере природоохранного законодательства. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП Туркестанской области.

В целях выявления фактов незаконной добычи природных ресурсов и браконьерства сотрудники природоохранной полиции МПС ДП Туркестанской области совместно с заинтересованными государственными органами осуществили рейдовые мероприятия в Сарыагашском и Казыгуртском районах.

В результате проведенных рейдов стражи порядка пресекли 4 факта незаконной добычи гравия на берегу р. Келес. На штрафстоянку полицейские водворили 4 грузовых автомашины, 2 погрузчика и экскаваторы. Собранные материалы направлены в отделы полиции для выяснения всех обстоятельств.

В настоящее время данные факты зарегистрированы по статье 334 УК РК «Самовольное пользование недрами». В отношении подозреваемых лиц проводится досудебное расследование.

Всего же с начала года сотрудниками природоохранной полиции МПС ДП Туркестанской области выявлено 27 фактов самовольного пользования недрами.