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    Четыре электроподстанции в штате Вашингтон подверглись нападению

    27 Декабря 2022, 22:12

    ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – Неизвестными лицами была нарушена инфраструктура электроснабжения в штате Вашингтон, в результате чего пострадали тысячи людей, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на NBC News.

    По данным властей, нападению подверглись две электрические подстанции коммунальных служб города Такома и два энергетических объекта в местности Пьюджет-Саунд.

    Департамент шерифа округа Пирс расследует преступления. Пока виновные не установлены, выясняются мотивы злоумышленников, рассматривается версия о целенаправленных атаках на энергосистему штата.

    В результате инцидента без электричества остались 14 тысяч жилых домов и бизнес-помещений в канун Рождества.

    СМИ штатов Вашингтон и Орегон сообщили, что в середине ноября произошли отдельные атаки на шесть подстанций, управляемых компаниями Portland General Electric, Bonneville Power Administration, Cowlitz County Public Utility District и Puget Sound Energy в штатах Вашингтон и Орегон.

    3 декабря текущего года неизвестные лица расстреляли две подстанции «Duke Energy» в округе Мур штата Северная Каролина, оставив 45 тысяч человек без электричества более чем на три дня. 7 декабря текущего года отмечена стрельба возле гидроэлектростанции Duke Energy в городе Риджуэй штата Южная Каролина.

    В настоящее время правоохранительные органы не имеют доказательств о связи вышеуказанных нападений на инфраструктуру энергетики в штатах Вашингтон, Орегон и Каролина. Однако в начале этого года трое мужчин признали себя виновными в нарушении работы электросетей с целью организации гражданских беспорядков.


    Фото: www.nbcnews.com

    Автор:

    Рустем Кожыбаев

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