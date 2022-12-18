Четыре дома культуры построят в самом отдаленном районе Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В самом отдаленном Кызылкогинском районе Атырауской области построят четыре дома культуры. Об этом сообщил аким района Канат Азмуханов, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций.

«Строительные работы дома культуры в селе Мукур, которые начались в 2017 году и были приостановлены из-за безответственности подрядной компании, будут возобновлены в 2023 году. В селе Тасшагыл ведется строительство дома культуры на 300 мест, который введут в эксплуатацию в следующем году. Разработан проект по строительству дома культуры на 300 мест в селе Карабау. Кроме того, разрабатывается проектная документация на строительство дома культуры на 600 мест в селе Миялы и школ искусств в селе Сагиз и Миялы», – сообщил Канат Азмуханов.

Всего районе работают 34 учреждения культуры: один районный и шесть сельских домов культуры, три сельских клуба, районная централизованная библиотека, районная детская библиотека, одна сельская детская библиотека, 20 сельских библиотек, один музей.

В этом году в Кызылкогинском районе организовано 676 культурных мероприятий с охватом 132 тысячи человек.



