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    Четыре человека задержаны за использование поддельных паспортов вакцинации в ЗКО

    9 Сентября 2021, 19:23

    УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Четыре человека задержаны за использование поддельных паспортов вакцинации в ЗКО, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Сотрудниками полиции в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий выявлено четыре факта использования заведомо подложных паспортов вакцинации «COVID-19». По всем фактам ведется досудебное расследование по статье 385 УК РК.

    – Просим жителей области граждан не идти на преступный шаг, направленный на подделку и использование заведомо подложных паспортов вакцинации «COVID-19», это ставит под угрозу не только ваши жизни, но и жизни окружающих, – отметили в полиции.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Западно-Казахстанская область Здравоохранение МВД РК Коронавирус в РК Подделка ПЦР-справок и паспорта вакцинации
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