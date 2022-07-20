Четыре человека за сутки утонули в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Погибшим было 15, 18, 19 и 20 лет, двое из них – родные братья, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Мой ГОРОД».

Четыре человека за сутки утонули в Актобе, двое из них – родные братья.

По информации пресс-службы департамента полиции Актюбинской области, несмотря на профилактические мероприятия, только за прошедшие сутки в городе утонули четыре человека. Из них двое детей и двое подростков.

19 июля на пульт «102» поступило сообщение о том, что двое несовершеннолетних 15 и 18 лет утонули в реке Илек в районе поселка Орлеу. Погибшие приходились друг другу братьями.

В тот же день в Илеке в районе улицы Набережная двое молодых парней 19 и 20 лет купались в необорудованном для этого месте и утонули.



