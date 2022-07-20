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    Четыре человека за сутки утонули в Актобе

    20 Июля 2022, 17:06

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Погибшим было 15, 18, 19 и 20 лет, двое из них – родные братья, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Мой ГОРОД».

    Четыре человека за сутки утонули в Актобе, двое из них – родные братья.

    По информации пресс-службы департамента полиции Актюбинской области, несмотря на профилактические мероприятия, только за прошедшие сутки в городе утонули четыре человека. Из них двое детей и двое подростков.

    19 июля на пульт «102» поступило сообщение о том, что двое несовершеннолетних 15 и 18 лет утонули в реке Илек в районе поселка Орлеу. Погибшие приходились друг другу братьями.

    В тот же день в Илеке в районе улицы Набережная двое молодых парней 19 и 20 лет купались в необорудованном для этого месте и утонули.


    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Актюбинская область Происшествия
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