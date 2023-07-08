Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 443.99 eur/kzt 497.8

    rub/kzt 4.89 cny/kzt 61.88
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    Четыре человека утонули на водоемах страны за сутки

    8 Июля 2023, 14:47

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Купание в необорудованных местах привело к гибели 4 человек за сутки в разных регионах республики. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

    За сутки из-за купания в необорудованных для купания местах утонули 4 человек, один из них один ребенок, 2011 года рождения, в Атырауской области.

    «Большинство трагедий с гибелью детей связано с неумением плавать, купанием в неустановленных местах, несоблюдением правил безопасности на воде, а также оставлением детей без присмотра взрослых. Необходимо проявлять больше ответственности и не нарушать правила безопасности на воде», - напомнили в МЧС.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Происшествия Регионы Казахстана МЧС
    Новости по теме
    Новости по теме
    Пассажирский автобус перевернулся на трассе из-за ветра в Карагандинской области
    Воду откачали из 138 дворов в Узынагаше
    Сухостой горел в Алматы
    Упавшие деревья повредили автомобили в Алматы
    Популярное
    1 Размер черты бедности определили в столице
    2 Выделенные на воду 6,5 млн тенге похитили чиновник и предприниматель в Жамбылской области
    3 Новые предприятия открываются в Туркестанской области
    4 «Никто не бездействует. Работаем» - аким Темиртау Ораз Таурбеков о водоснабжении города
    5 Центр приема граждан заработал в Астане