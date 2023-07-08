Четыре человека утонули на водоемах страны за сутки

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Купание в необорудованных местах привело к гибели 4 человек за сутки в разных регионах республики. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

За сутки из-за купания в необорудованных для купания местах утонули 4 человек, один из них один ребенок, 2011 года рождения, в Атырауской области.

«Большинство трагедий с гибелью детей связано с неумением плавать, купанием в неустановленных местах, несоблюдением правил безопасности на воде, а также оставлением детей без присмотра взрослых. Необходимо проявлять больше ответственности и не нарушать правила безопасности на воде», - напомнили в МЧС.