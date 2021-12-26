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Четыре человека скончались от ковидной пневмонии в Казахстане

26 Декабря 2021 09:34
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Четыре человека скончались от ковидной пневмонии в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Четыре человека скончались за сутки от пневмонии с признаками коронавируса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

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24.12.2021 г. зафиксировано 56 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 4 летальных исхода и 311 человек выздоровело.

Всего с 13 марта 2020г. зарегистрировано: заболевших – 84007, летальных случаев - 5211, выздоровевших - 76701.



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