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    Четыре человека пострадали в массовом ДТП на барахолке в Алматы

    14 Декабря 2022, 16:39

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Четыре автомобиля столкнулись на барахолке в Алматы, в результате телесные повреждения получили четыре человека, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Видео с места ДТП появилось в сети. «Барохолка. Сегодня утром», - говорится в посте.

    По данным департамента полиции Алматы, столкновение произошло 14 декабря в 08:10 утра.

    «Водитель автомашины марки Mercedes следовал по улице Северное кольцо в северном направлении. Не справившись с рулевым управлением, он выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомашиной марки Nissan, которую от удара отбросило на следовавшую справа от него Toyota и далее на автомашину Isuzu. Телесные повреждения получили четыре человека, в том числе два водителя и два пассажира», - сообщили в пресс-службе департамента полиции.

    Данный факт принят в производство сотрудниками управления полиции Жетысуского района Алматы.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы ДТП МВД РК
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