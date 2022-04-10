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    Четыре человека пострадали в ДТП с автобусом в Алматинской области

    10 Апреля 2022, 16:06

    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В поселке Отенай Алматинской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса и легковым автомобилем, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Видео с места аварии появилось в сети.

    В пресс-службе департамента полиции Алматинской области сообщили, что столкновение автомашин произошло утром 10 апреля в поселке Отенай на пересечении улиц Хван и Слямова. По предварительной версии водитель Mazda Cronos проигнорировав дорожный знак выехал с второстепенной дороги на главную.

    «В результате, 47-летний водитель автобуса Isuzu и трое его пассажиров, среди них двое женщин, были госпитализированы с различными травмами в больницу. Разбирательством по факту занимаются сотрудники талдыкорганской городской полиции», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматинской области.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматинская область ДТП Происшествия Транспорт Видео Регионы
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