Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 476.18 eur/kzt 485.08

    rub/kzt 7.92 cny/kzt 70.46
Прогноз погоды
Нур-Султан: 1 °С
Алматы: 15 °С
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз

    • Четыре человека пострадали от удара молнии в Вашингтоне

    5 Августа 2022 16:58

    ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – Четыре человека находятся в критическом состоянии после удара молнии в столичном парке Вашингтона, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство ABC News.

    Пожарные и скорая помощь округа Колумбия заявили, что инцидент произошел в парке Лафайет, который расположен перед Белым домом. Пострадавших обнаружили в непосредственной близости от дерева.

    Двух мужчин и двух женщин доставили в районные больницы с тяжелыми травмами от удара молнии. Травмы представляют опасность для их жизни.

    По словам официальных лиц, ведется расследование и выясняются обстоятельства несчастного случая.

    Ранее сообщалось о гибели почти 50 человек от удара молнии в индийском штате Уттар-Прадеш за неделю. Многие жертвы укрылись под деревьями во время проливного муссонного дождя, что вынудило власти страны издать новые приказы и инструкции о поведении и защите людей во время грозы.


    Фото: abcnews.go.com

    Автор:

    Рустем Кожыбаев

    #США #Мировые новости #Природа
    Новости по теме
    Новости по теме
    Эксперты США оценили пункты досмотра аэропорта в Нур-Султане
    США объявили чрезвычайную ситуацию из-за вспышки оспы обезьян
    Жара в штате Вашингтон: погибли шесть человек
    США объявили о новой военной помощи Украине
    Популярное
    1 Назначили нового акима Петропавловска
    2 Мужчина с ножом напал на женщину в автобусе в Алматы
    3 Январские события: приговор осужденному за фейк костанайцу оставили без изменения
    4 США объявили чрезвычайную ситуацию из-за вспышки оспы обезьян
    5 Мужчина пытался уехать на крыше поезда из Алматы в ЗКО