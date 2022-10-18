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    Четыре человека получили ножевые ранения в Калифорнии – есть жертвы

    18 Октября 2022, 15:26

    ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – В результате нападений в Калифорнии от ножевых ранений пострадали четыре человека, один из которых скончался, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на NBC News.

    По данным полиции, в понедельник утром в городе Лонг-Бич штата Калифорния четыре человека получили ножевые ранения. Одной из жертв была женщина, которую срочно доставили в больницу, где она скончалась. Остальные пострадавшие были госпитализированы с различными травмами, не представляющими угрозы для их жизней.

    Подозреваемый в одном из нападений был задержан на месте происшествия, он имел при себе нож. Мотив нападавшего неизвестен, ведется расследование. Известно, что преступник является бездомным.

    Жилищный кризис в Лонг-Бич, где средняя стоимость жилья составляет 700 тыс. долларов, усугубляется. Подсчет бездомных в городе в феврале показал, что число людей, живущих на улице или в лагерях, увеличилось на 22%, а число граждан, проживающих в транспортных средствах, увеличилось на 380% по сравнению с 2020 годом.

    По данным администрации города, примерно 9 из 10 бездомных в городе – выходцы из Калифорнии.


    Фото: www.nbcnews.com

    Автор:

    Рустем Кожыбаев

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