Четыре человека погибли за неделю в результате ЧС в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Спасатели Акмолинской области бьют тревогу: только за неделю в регионе зарегистрирован 21 случай ЧС, среди которых два хлопка газо-воздушной смеси, 16 бытовых пожаров и три случая возгорания автотранспортных средств, передает корреспондент МИА «Казинформ».

О произошедших за неделю чрезвычайных ситуациях на прошедшем брифинге рассказал начальник ДЧС Акмолинской области полковник Нурлан Атыгаев.

По словам спикера, за неделю в регионе зарегистрирован 21 случай ЧС, среди которых два хлопка газо-воздушной смеси, 16 бытовых пожаров и три случая возгорания автотранспортных средств. В результате чрезвычайных ситуаций погибло четыре человека.

Особую обеспокоенность вызывают участившиеся случаи хлопков и взрывов газобаллонного оборудования в жилом секторе области.

Так, 2 и 7 ноября на территории Буландынского и Целиноградского районов зарегистрированы два случая хлопка газовоздушной смеси, в одном случае - с последующим пожаром. В результате погибли два человека - 84 и 73 лет.

«Причинами вышеуказанных взрывов и пожаров явились нарушения, допускаемые при эксплуатации газового оборудования, связанные с проверкой герметичности соединений открытым огнем», - пояснил главный акмолинский спасатель.

Резонансный случай произошел еще накануне новогодних праздников - 20 декабря 2020 года в городе Кокшетау, когда в 5-этажном жилом доме микроайона Васильковский взорвался 5-литровый газовый баллон. В результате взрыва 8 человек получили ожоги, в том числе шесть детей. Они были госпитализированы в больницу. Позже, к сожалению, два ребенка от полученных травм скончались.

«Причина произошедшего случая – заправка и переполнение газом газового баллона при минусовой температуре окружающего воздуха. Перед его эксплуатацией при плюсовой температуре в квартире создалось избыточное давление газа внутри газового баллона, вследствие чего произошел разрыв баллона», - отметил Н. Атыгаев.

Аналогичный случай произошел в январе 2021 года в городе Шучинске Бурабайского района. Тогда в жилом доме также произошел хлопок газовоздушной смеси 5-литрового газового баллона с последующим горением. В результате был госпитализирован в больницу 45-летний мужчина с ожогами тела 60 %.

В феврале 2021 года хлопок газовоздушной смеси произошел в селе Жанаесиль Целиноградского района, в результате чего получили ожоги три человека, из них один ребенок. Пострадавшие были доставлены в городскую больницу города Нур-Султана.

«Как я уже сказал выше, причиной взрывов газовых баллонов на производстве и в жилом секторе является «переполнение» баллонов в результате неправильных действий операторов – заправщиков. Практически все газбаллоны имеет большой срок эксплуатации, а проводимые работы по их освидетельствованию не в полной мере соответствуют предъявляемым требованиям. Необходимо отметить, что контроль за противопожарным состоянием частного жилого фонда со стороны МЧС не предусмотрен, нами проводится системная разъяснительная работа, в том числе жилых домов, имеющих системы газового отопления. Осмотр жилья и дача рекомендаций осуществляется только с согласия собственников жилья», - добавил Н. Атыгаев.