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    Четыре человека погибли в массовом ДТП на трассе Алматы - Оскемен

    26 Ноября 2022, 22:47

    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Четыре человека погибли при столкновении пяти автомашин на трассе Алматы - Оскемен, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

    «ДТП произошло вечером 26 ноября в Коксуском районе с участием грузовика Volvo и четырех автомашин (Lexus 570, Nissan, Toyota Camry и Volkswagen Passat). Автомобили столкнулись при пологом спуске на 187 км трассы Алматы - Оскемен. На месте происшествия погибли 4 человека. Также в больницу на медобследование доставили еще несколько участников ДТП», - говорится в сообщении.


    Кадр из видео
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