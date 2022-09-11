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    Четыре человека погибли в ДТП в Жамбылской области

    11 Сентября 2022, 13:01

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Смертельное ДТП произошло на трассе в Кордайском районе Жамбылской области. Четыре человека погибли, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции Жамбылской области, 10 сентября на 219 километре автодороги республиканского значения Алматы - Ташкент произошло дорожно-транспортное происшествие.

    «Днем, примерно в 14:30, 26-летний водитель автомашины «Volkswagen Passat» ехал со стороны села Кордай в направлении села Альжан Ана. В салоне находились четверо пассажиров. Не справившись с рулевым управлением, водитель совершил самоопрокидование, после чего автомобиль по инерции врезался в дерево. В результате ДТП 26-летний водитель и трое пассажиров «Volkswagen Passat» от полученных травм скончались на месте происшествия», - пояснили в пресс-службе правоохранительного ведомства.

    Еще один пассажир с различными травмами был доставлен в Центральную районную больницу села Кордай, уточнили в ведомстве.

    По данному факту начато досудебное расследование по статье 345 части 4 У Уголовного Кодекса Республики Казахстан. Назначен ряд необходимых экспертиз.

    Как сообщалось ранее, 9 сентября на трассе в городе Шу 30-летний водитель Mercedes Benz на большой скорости врезался в следовавший в попутном направлении Volkswagen Golf III. Пострадали водитель и пассажиры Volkswagen - в огне погибла 21-летняя пассажирка, а 29-летний водитель и еще один пассажир госпитализированы в ЦРБ города Шу с различными телесными повреждениями.

    В ходе следственных действий установлено, что в дорожно-транспортное происшествие оказалось вовлечено шесть автомобилей, из которых четыре были припаркованы. В салонах припаркованных автомобилей не было ни водителей, ни пассажиров. Водитель Mercedes Benz водворен в изолятор временного содержания.

    Автор:

    Галина Скрипник

    Жамбылская область ДТП МВД РК
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